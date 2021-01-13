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Dünya

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki iş birliğini yoğunlaştırmaya karar verdik

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü iş birliğini yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Zuhal Demirci,Muhammet Nazım Taşcı   | 13.01.2021
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki iş birliğini yoğunlaştırmaya karar verdik

Ankara

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile yakın ve dostane ilişkiler yürüttüğünü, üçlü ilişkilerde son derece önemli bir güvenin tesis edildiğini kaydetti. 

Bugünkü görüşmelerde, ticaret, yatırım, güvenlik alanlarının yanı sıra stratejik ve siyasi iş birliği konularının ele alındığını belirten Kureyşi, üç ülkenin birçok farklı konuda yakın düşüncelere ve ortak çıkarlara sahip olduğunu dile getirdi.

Kureyşi, üç ülkenin barışı, istikrarı ve bulunduğu bölgelerdeki refahı geliştirmek istediğinin altını çizerek, "Bizler bu çerçevede üçlü iş birliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik. Bu diyaloğu düzenli bir hale getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı. 

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