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Dünya

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: Trump, Pakistan'ı ziyaret edecek

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Behlül Çetinkaya   | 22.01.2020
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: Trump, Pakistan'ı ziyaret edecek

İslamabad

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ı ziyaret edeceğini söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han ile Trump'ın görüşmesine katılan Kureyşi, görüşmeye ilişkin detayları paylaştı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede ikili, bölgesel ve küresel önemli konuların ele alındığını kaydeden Kureyşi, "Trump'ın yakında Pakistan'ı ziyaret etmek istediğini Han'a söylediğini" aktardı.

Kureyşi, ziyarete ilişkin tarih konuşulmadığını belirterek, Han'ın Hindistan kontrolündeki Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili Trump'ı bilgilendirdiğini ifade etti.

İkili ilişkilerde ticaretin payını artırmak konusunun da görüşmede ele alındığını söyleyen Kureyşi, Afganistan'daki barış süreci ile ABD-İran gerginliğinin de toplantıda masaya yatırıldığını sözlerine ekledi.

Han ve Trump, son bir buçuk yılda üç kez bir araya gelirken Pakistan en son 2006'da bir Amerikan başkanını ağırladı.

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