Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın nehirler üzerinde mevcut yapıların genişletilmesi ve su yönlendirme gibi projeleri olduğunu belirterek, "Su, hiçbir zaman bir baskı aracı olarak görülmemelidir." ifadesini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Hindistan'ın nehir projelerine tepki gösterdi Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın nehirler üzerinde mevcut yapıların genişletilmesi ve su yönlendirme gibi projeleri olduğunu belirterek, "Su, hiçbir zaman bir baskı aracı olarak görülmemelidir." ifadesini kullandı.

Geo News'in haberine göre, Bakan Dar Belçika'nın başkenti Brüksel'de sınır ötesi su kaynaklarına ilişkin düzenlenen bir konferansa video mesaj yoluyla katıldı.

Hindistan'ın İndus, Chenab ve Ravi nehirleri üzerinde mevcut yapıların genişletilmesi ve su yönlendirme gibi projeleri olduğunu belirten Dar, "Toplamda en az 17 proje nehir sistemini derinlemesine değiştirecek ve Hindistan'a arzuladığı 'hidro-hegemonya' için gerekli araçları sağlayacak." ifadesini kullandı.

Nehirlerin tarihi, kültürel ve ekonomik önemini vurgulayan Dar, halkın suya erişimini engellemeye yönelik her türlü girişimin "ciddi sonuçlar" doğurabileceğinin altını çizdi.

Dar, "Su, hiçbir zaman bir baskı aracı olarak görülmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki su sorunu

Hindistan Su Kaynakları Bakanı CR Patil, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın gelecek yıllarda Pakistan'a "tek bir damla su bile" akmamasını sağlamak için çalıştığını ifade etmişti.

Hindistan, 1960'ta imzalanan "İndus Suları Anlaşması" kapsamında Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerinin sularını kullanma hakkına sahipken, aynı haklar Pakistan için de İndus, Jhelum ve Chenab nehirlerinde geçerli.

Anlaşma, 22 Nisan'da Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Yeni Delhi tarafından "saldırıyı düzenleyenlerin Pakistan'dan geldiği" gerekçesiyle tek taraflı olarak askıya alınmıştı.