Dolar
9.99
Euro
11.43
Altın
1,864.49
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,638.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale’de toplu açılış törenine katılıyor
logo
Dünya

Pakistan’daki bombalı saldırılarda 2 polis öldü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlenen bombalı saldırılar sonucu 2 polis öldü, biri polis 7 kişi yaralandı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 13.11.2021
Pakistan’daki bombalı saldırılarda 2 polis öldü Fotoğraf: Hussain Ali/AA

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde devriyedeki polis aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti.

Bombalı saldırıda 2 polis öldü.

Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde ise emniyet mensuplarına ait bir aracın yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada, biri polis biri kadın 7 kişi yaralandı.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki dozda da 'mavi' kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Aşı reddi ve tereddütü Kovid-19'da toplumsal bağışıklığın oluşmasını engelliyor
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 3 hafta 'kısmi kapanma' uygulanacak
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göka Kovid-19 salgınının ruh sağlığına etkisini anlattı

Benzer haberler

Pakistan’daki bombalı saldırılarda 2 polis öldü

Pakistan’daki bombalı saldırılarda 2 polis öldü