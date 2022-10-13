Pakistan’da iletim sistemindeki arıza sebebiyle birçok kente elektrik verilemiyor
Pakistan’da elektrik iletim sistemindeki arıza sebebiyle Karaçi başta olmak üzere ülkenin güneyindeki birçok kente elektrik temin edilemiyor.
İslamabad
Pakistan’da elektrik iletim sistemindeki arıza sebebiyle Karaçi başta olmak üzere ülkenin güneyindeki birçok kente elektrik temin edilemiyor.
Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güney iletim sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle bu bölgelere elektrik sağlanamadığı belirtildi.
Yetkililer, arıza sebebiyle 6 bin megavat elektrik açığı olduğunu, sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldığını vurguladı.
Elektrik kesintisinden Sindh, Belucistan ve Pencap eyaletinin etkilendiği ifade edildi.
Arızanın düzeltilmesinin en az 5 saat süreceği belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.