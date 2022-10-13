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Dünya

Pakistan’da iletim sistemindeki arıza sebebiyle birçok kente elektrik verilemiyor

Pakistan’da elektrik iletim sistemindeki arıza sebebiyle Karaçi başta olmak üzere ülkenin güneyindeki birçok kente elektrik temin edilemiyor.

Muhammet Nazım Taşcı   | 13.10.2022
Pakistan’da iletim sistemindeki arıza sebebiyle birçok kente elektrik verilemiyor

İslamabad

Pakistan’da elektrik iletim sistemindeki arıza sebebiyle Karaçi başta olmak üzere ülkenin güneyindeki birçok kente elektrik temin edilemiyor.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güney iletim sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle bu bölgelere elektrik sağlanamadığı belirtildi.

Yetkililer, arıza sebebiyle 6 bin megavat elektrik açığı olduğunu, sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldığını vurguladı.

Elektrik kesintisinden Sindh, Belucistan ve Pencap eyaletinin etkilendiği ifade edildi.

Arızanın düzeltilmesinin en az 5 saat süreceği belirtiliyor.

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