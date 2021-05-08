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Dünya

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi Lideri Hak, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi Lideri Siracül Hak, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 08.05.2021
Pakistan Cemaat-i İslami Partisi Lideri Hak, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı

İslamabad

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi Lideri Hak, yazılı açıklamasında, "İsrail işgal güçlerinin", Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerini durdurmaya hakkı olmadığını belirtti.

Hak, kutlu ramazan ayında İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırmasını şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, "Pakistan halkı, Filistin'deki kardeşleriyle omuz omuza duruyor. Filistinlilerin fedakarlık ve cesaretlerini takdir ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dün akşam İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle yaptığı müdahaleye, Filistinli gençler taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Filistin Kızılayı, Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda ilk belirlemelere göre 53 olarak açıkladığı yaralı sayısının 163'e yükseldiğini açıkladı.

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