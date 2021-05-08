Pakistan Cemaat-i İslami Partisi Lideri Hak, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı
Pakistan Cemaat-i İslami Partisi Lideri Siracül Hak, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.
İslamabad
Pakistan Cemaat-i İslami Partisi Lideri Hak, yazılı açıklamasında, "İsrail işgal güçlerinin", Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerini durdurmaya hakkı olmadığını belirtti.
Hak, kutlu ramazan ayında İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırmasını şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, "Pakistan halkı, Filistin'deki kardeşleriyle omuz omuza duruyor. Filistinlilerin fedakarlık ve cesaretlerini takdir ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Dün akşam İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle yaptığı müdahaleye, Filistinli gençler taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.
Filistin Kızılayı, Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda ilk belirlemelere göre 53 olarak açıkladığı yaralı sayısının 163'e yükseldiğini açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.