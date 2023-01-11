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Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif, selle mücadelede desteği için Türkiye’ye teşekkür etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve selle mücadelede destekleri dolayısıyla Türkiye’ye teşekkür etti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 11.01.2023
Pakistan Başbakanı Şerif, selle mücadelede desteği için Türkiye’ye teşekkür etti

İslamabad

Başbakan Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na gönderdiği mesaj dolayısıyla son derece memnun olduğunu vurguladı.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan’da selden etkilenen halk için yardım çalışmalarına öncülük ettiğini belirterek, Türkiye’nin katkıları için teşekkür etti.

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