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Dünya

Pakistan, Afganistan'ın dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması çağrısında bulundu

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, isim vermeden ABD'ye, Afganistan'ın dondurulan mal varlıklarını bu ülkenin ekonomisinin çökmemesi için serbest bırakması çağrısı yaptı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 09.09.2021
Pakistan, Afganistan'ın dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması çağrısında bulundu

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, Kureyşi, günübirlik resmi ziyaret için Pakistan'a gelen Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Bakanlık binasında bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından bakanlar, ortak basın toplantısı düzenledi.

Kureyşi, burada yaptığı açıklamada, "(ABD) Acil ekonomik yardım yapmaya hazır değilseniz anlarım ancak Afganistan'ın ekonomisinin çökmesine yol açacak adımlar atmayın çünkü bunun kimseye faydası olmaz." dedi.

Afganistan'ın ekonomisinin çökmemesi için dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması gerektiğine işaret eden Kureyşi, isim vermeden ABD'ye çağrıda bulundu.

Kureyşi, Afganistan'a insani yardımın herhangi bir siyasi gündemle ilişkilendirilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Katar ve Pakistan, Afganistan'ın altyapısının yeniden inşası için birlikte çalışacak. Barış düşmanlarının Afganistan'da üstün gelmelerine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından 17 Ağustos'ta ABD, Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini dondurmuştu.

Katar'dan Taliban'a iş birliği teşekkürü

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani ise Pakistan'ın mevcut durumda oynadığı liderlik rolünü takdir etti. Sani, ülkesinin barışçıl, istikrarlı bir Afganistan istediğini söyledi.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan bugün ilk yolculu uçağın kalktığını ifade eden Sani, Taliban'a iş birliği için teşekkür etti. Afganistan'ın serbest geçişe izin verdiğini kaydeden Sani, bunu olumlu bir mesaj olarak gördüklerini ve desteklediklerini belirtti.

Öte yandan, Sani, Taliban'ı daha kapsayıcı ve tüm Afganları tek şemsiye altında toplaması için cesaretlendirdiklerini ifade etti.

Sani, Han tarafından kabul edildi

Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüşmesinin ardından Sani, Başbakan İmran Han tarafından kabul edildi.

Afganistan'daki son durumun ele alındığı görüşmede Han, ülkede güvenlik durumu ve ekonominin istikrara kavuşması ile insani krizin önlenmesine yönelik ihtiyaca dikkati çekti.

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