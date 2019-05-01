Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.69
Dolar
5.95
BIST 100
95,415.57
Altın
1,280.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Dünya

Pakistan-Afganistan sınırı yakınında çatışma: 3 asker öldü, 7 asker yaralandı

Afganistan'dan Pakistan'a geçen militanlar, Pakistan ordusu askerlerine ateş açtı. Militanlar ile Pakistan askerleri arasında çıkan çatışmada 3 asker öldü, 7 asker yaralandı.

Zehra Ulucak   | 01.05.2019
Pakistan-Afganistan sınırı yakınında çatışma: 3 asker öldü, 7 asker yaralandı AA/Aziz Sana

İslamabad

Pakistan ordusu, Afganistan sınırı yakınlarında militanlar tarafından askerlere açılan ateş sonucu çıkan çatışmada 3 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Afganistan'dan ülkeye gizlice giren onlarca militanın, Pakistan ordusu askerlerine ateş açması sonucu çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Veziristan bölgesindeki çatışma sırasında 3 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin yaralandığı kaydedildi.

"Çatışmada çok sayıda militan öldü"

Çatışmada "çok sayıda militanın" öldürüldüğünün ve yaralandığının aktarıldığı açıklamada, Pakistan'ın sınıra çit örme çabalarının tüm engellemelere rağmen süreceği ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, militanların Pakistan'a sınır ötesi düzenledikleri saldırıda, Alwara'da Pakistan-Afganistan sınırına çit örme çalışmalarına katılan askerlerin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

İslamabad ve Kabil yönetimleri, uzun yıllardır birbirini, kendi topraklarındaki militanlara göz yummakla suçluyor.

Pakistan ve Afganistan, 19'uncu yüzyılda İngilizler tarafından çizilen 2 bin 400 kilometrelik sınırı paylaşıyor.

Kabil yönetimi sınırı tanımıyor ve İslamabad'ın, Afganistan tarafından Pakistan'a yasa dışı giriş yapan kaçakçılara ve militanlara karşı sınır boyunca çit örme çabalarına karşı çıkıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Benzer haberler

Pakistan'da sel: 39 ölü

Pakistan'da sel: 39 ölü

Pakistan'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 14 ölü

'Türkiye'de 150 bin uluslararası öğrenci eğitim görüyor'

Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
Afganistan'da barış görüşmeleri süresiz ertelendi

Afganistan'da barış görüşmeleri süresiz ertelendi
Afganistan'da istihbarat binasına bombalı araçla saldırı: 3 ölü

Afganistan'da istihbarat binasına bombalı araçla saldırı: 3 ölü