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Dünya

Pakistan: ABD, sınır güvenliğimizi artırmak için fon sağlamaya istekli

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, ABD’nin, Afganistan’dan terör saldırılarının engellenmesi amacıyla ülkesinin sınır güvenliğini artırmak için fon sağlamaya istekli olduğunu söyledi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 25.12.2022
Pakistan: ABD, sınır güvenliğimizi artırmak için fon sağlamaya istekli

İslamabad

Dawn gazetesine açıklamalarda bulunan Zerdari, geçen hafta New Jersey Senatörü ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Güney Carolina eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile ABD Kongresinde görüştüğünü belirtti.

Zerdari, ABD’nin Afganistan’dan terör saldırılarının engellenmesi amacıyla Pakistan’ın sınır güvenliğini artırmak için fon sağlamaya istekli olduğunu ifade ederek, Menendez ve Graham’ın, ABD’nin bunun için 2023 bütçesinde İslamabad’a fon sağladığını söylediğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 19 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Pakistan Talibanı’nın (TTP) artan saldırılarıyla mücadele konusunda İslamabad’a yardıma hazır olduklarını söylemişti.

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

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