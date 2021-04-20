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Dünya

Özbekistan'dan Türk Hava Yollarının Fergana ve Ürgenç seferlerine onay

Bahtiyar Abdülkerimov   | 20.04.2021
Özbekistan'dan Türk Hava Yollarının Fergana ve Ürgenç seferlerine onay

Taşkent

Özbekistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesindeki Sivil Havacılık Kurumunun Türk Hava Yollarına İstanbul bağlantılı Ürgenç ve Fergana uçuşları için izin verdiği bildirildi.

Açıklamada, Türk Hava Yollarının halihazırda Taşkent ve Semerkant seferleri düzenlediği anımsatıldı.

Geçen ay Özbekistan’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek tarafıyla iki ülke arasında uçak seferlerinin artırılmasını da görüştüklerini aktarmıştı.

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