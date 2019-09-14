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Dünya

Özbekistan Türk Keneşi kurulmasına ilişkin anlaşmaya onay verdi

Özbekistan Senatosu, ülkesinin Türk Keneşi'ne üyelik sürecinin başlamasını öngören Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.

Bahtiyar Abdukerimov   | 14.09.2019
Özbekistan Türk Keneşi kurulmasına ilişkin anlaşmaya onay verdi

Taşkent

Özbekistan'da Senato, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi) kurulmasına ilişkin anlaşmaya onay verdi.

Özbekistan Parlamentosunun üst kurulu olan Senato Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında, 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasına dair yasayı görüştü.

Senato Başkanı Tanzila Narbayeva başkanlığında düzenlenen Genel Kurulda yasa kabul edildi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özbekistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, anlaşmanın Senato tarafından onaylanmasından 30 gün sonra Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne üye olacağını belirtti.

Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Keneşi) katılma kararı aldığını bildirmişti.

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