TAŞKENT

Özbekistan, bu yılın başından bu yana uluslararası finans kuruluşlarıyla 1,5 milyar dolarlık kredi anlaşmaları imzaladı.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar Devlet Komitesi Başkanı Suhrab Halmuradov, Taşkent'te düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemde ülkede yabancı yatırımcı ve iş adamları için çeşitli imtiyaz ve önceliklerin sağlandığını belirtti.

Ülkesindeki iş ve yatırım ortamının iyileştirildiğini dile getiren Halmuradov, ülkeye gelen yabancı yatırım hacminin arttığını kaydetti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde yabancı sermayeli 960 işletmenin kurulduğunu söyleyen Halmuradov, "Özbekistan, yıl başından bu yana uluslararası finans kurumlarıyla yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki kredi anlaşmaları imzaladı.” diye konuştu.

Halmuradov, ülkesine yatırım yapanlar arasında Rusya, Türkiye, Çin, Kazakistan ve Güney Koreli iş adamlarının daha aktif olduğunu, ayrıca farklı ülkelerden iş adamlarıyla da yatırımlar konusunda görüşmelerin sürdürüldüğünü kaydetti.

Muhabir: Bahtiyar Abdukerimov



