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Dünya

Özbekistan’da, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev seçimler için yeniden aday gösterildi

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 24 Ekim’de yapılacak seçimlerde yeniden aday gösterildi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 07.08.2021
Özbekistan’da, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev seçimler için yeniden aday gösterildi

Taşkent

Özbekistan Liberal Demokrat Parti siyasi kurul toplantısında 24 Ekim’de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in aday gösterilmesi kararlaştırıldı.

Mirziyoyev, ülkede 2016’da yapılan son seçimlerde de Liberal Demokrat Parti tarafından cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmişti.

Daha önce Ekoloji Partisi lideri Narzulla Oblomurodov, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi lideri Bahrom Abduhalimov ve Milli Şahlanış Demokrat Partisi lideri Alişir Kadirov cumhurbaşkanlığı seçimleri için partileri tarafından aday gösterilmişti.

Yasa gereği sadece siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği Özbekistan'da, Milli Şahlanış Demokrat Partisi, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi ve Ekoloji Partisi ile son seçimlerde Şevket Mirziyoyev’i cumhurbaşkanlığı için aday gösteren Liberal Demokrat Partisi çalışıyor.

Seçimde, 35 yaşını dolduran ve son 10 yılda ülkede sürekli yaşayanlar cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

Adayların seçimlere katılabilmesi için ülkedeki toplam seçmen sayısının en az yüzde 1'inin imzasını toplaması gerekiyor.

Cumhurbaşkanının 5 yıllığına seçildiği ülkede, son cumhurbaşkanlığı seçimi Aralık 2016'da gerçekleştirilmiş, bu seçimi 3 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 88,61'inin oyunu alan Şevket Mirziyoyev kazanmıştı.

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