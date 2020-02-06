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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişi esnasında pistten çıkan uçağın enkazı görüntüleniyor
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Dünya

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 06.02.2020
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Taşkent

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi." ifadesi kullanıldı.


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