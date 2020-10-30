Özbekistan Cumhurbaşkanı İzmir'deki deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Taşkent
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, depremde ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.