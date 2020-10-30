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Özbekistan Cumhurbaşkanı İzmir'deki deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 30.10.2020
Özbekistan Cumhurbaşkanı İzmir'deki deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Taşkent

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, depremde ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

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