Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam aktivistleri, Fransa’nın ev sahipliğinde yapılan G7 Liderler Zirvesinde iklim değişikliği ve toplumsal eşitlik konularına dikkati çekmek için eylem yaptı.

Oxfam aktivistleri G7 Liderler Zirvesinde protesto gösterisi düzenledi Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam aktivistleri, Fransa’nın ev sahipliğinde yapılan G7 Liderler Zirvesinde iklim değişikliği ve toplumsal eşitlik konularına dikkati çekmek için eylem yaptı.

Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesinin ikinci günü, yardım kuruluşu Oxfam aktivistlerinin protestosuna sahne oldu.

Zirveye katılan liderleri tasvir eden maskeler takan ve katılımcı ülkelerin futbol formalarını giyen aktivistler, iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularına dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı.

Aktivistler, “Dünya yardım kesintisi” yazılı pankart asılı kaleye gol atmaya çalıştı.

G7 Liderler Zirvesi Fransa'nın ev sahipliğinde 15-17 Haziran'da Evian-les-Bains kentinde yapılıyor.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin yanı sıra, Brezilya, Ukrayna, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya liderleri ve Avrupa Birliği (AB) üst düzey temsilcileri de katılıyor.