Dolar
14.69
Euro
16.22
Altın
1,923.03
ETH/USDT
3,468.30
BTC/USDT
46,489.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocatepe Camii’nde teravih namazı kılınıyor
logo
Dünya

Oscar yapımcısı, polisin Will Smith'i tutuklamak için törende hazır beklediğini söyledi

Mücahit Oktay   | 01.04.2022
Oscar yapımcısı, polisin Will Smith'i tutuklamak için törende hazır beklediğini söyledi

New York

Oscar Ödülleri yapımcısı Will Packer, 27 Mart gecesi gerçekleşen ödül töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlayan aktör Will Smith'i gözaltına almak için polisin geldiğini ve şikayetçi olunması durumunda işlemlere başlamak için hazır olunduğu iddialarını doğruladı.

ABD'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisince düzenlenen 94. Oscar Ödülleri töreniyle ilgili ABC televizyonuna konuşan yapımcı Packer, kendisinin de bulunduğu bir ortamda Los Angeles polisinin sunucu Rock'a şikayetçi olması durumunda Smith'i gözaltına alabileceklerini söylediğini ancak onun bu fikre karşı çıktığını belirtti.

Packer, polisin Rock'a bizzat gelip "Onu hemen şimdi almaya hazırız. Suç duyurusunda bulunabilirsiniz, onu gözaltına alabiliriz." dediğini, Rock'un bu teklifi reddetmesi üzerine kendisinin "Rock bırak bu işi bitirsinler." diye üstelediğini söyledi.

Oscar Ödülleri yapımcısı Packer, başlangıçta kendisinin de tokat olayının Rock ve Smith arasında bir kurgu olduğunu düşündüğünü, sonra Rock'a gidip "Sana gerçekten vurdu mu?" diye sorduğunu ve "Evet, Muhammed Ali'den bir yumruk yedim." cevabını aldığını aktardı.

94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve "Karımın adını ağzına alma." diye bağırmıştı.

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

Akademinin pazartesi yaptığı ilk kınama açıklamasından sonra oyuncu Smith de sunucu Rock başta olmak üzere herkesten özür dilediğini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 13 bin 367 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL uygulaması sona erdi
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı
Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek

Benzer haberler

Oscar yapımcısı, polisin Will Smith'i tutuklamak için törende hazır beklediğini söyledi

Oscar yapımcısı, polisin Will Smith'i tutuklamak için törende hazır beklediğini söyledi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı

ABD stratejik rezervlerinden günlük 1 milyon varil petrolü piyasaya sürecek

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı
Afganistan'ın komşuları ABD'ye el koyduğu ülke varlıklarını iade etmesi çağrısı yaptı

Afganistan'ın komşuları ABD'ye el koyduğu ülke varlıklarını iade etmesi çağrısı yaptı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı