Dolar
40.57
Euro
46.88
Altın
3,321.45
ETH/USDT
3,753.90
BTC/USDT
117,375.00
BIST 100
10,487.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Devlet Nişanı Tevcih Töreni”ne katılıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz konuşuyor
logo
Dünya

Oscar ödüllü belgesele katkı sunan Filistinli aktivisti öldüren İsrailliye yalnızca ev hapsi verildi

Oscar kazanan "No Other Land" belgeseline katkıda bulunan Filistinli aktivist Avde Hadalin'i işgal altındaki Batı Şeria'da dün öldüren İsrailli saldırgana yalnızca ev hapsi cezası verildi.

Mustafa Deveci  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Oscar ödüllü belgesele katkı sunan Filistinli aktivisti öldüren İsrailliye yalnızca ev hapsi verildi

Ankara

İsrail medyasında yayımlanan habere göre Hadalin'i öldüren, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli Yinon Levi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail Kudüs Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, Filistinli aktivisti öldürdüğü anlara ilişkin görüntüsü de yayımlanan Levi'nin yalnızca ev hapsine alınmasına hükmetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail polisi, mahkemenin kararına itiraz etmeyeceğini duyurdu. Filistinli aktivisti öldüren Levi'nin kaç gün ev hapsinde kalacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mahkemeye getirildiği anlara ait fotoğraflarda Filistinli aktivisti öldüren Levi'nin gülümsediği görüldü.

İsrailli milletvekili Hadalin'i öldüren saldırgana sahip çıktı

İsrail’de aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot, mahkemenin kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Levi'ye sahip çıktı.

Hadalin'i öldüren Levi'nin "kahraman olduğunu" ve saldırı anında "kendini savunduğunu" iddia eden Sukkot, söz konusu İsraillinin ev hapsine alınmasını sevinçle karşılayarak "Adalet yerini buldu." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden Levi'nin dün El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da Filistinlilerle yaşadığı arbede sırasında sağa sola rastgele ateş açtığı görüldü.

Levi'nin saldırısı sonucu "No Other Land" belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Hadalin hayatını kaybetmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Hadalin'i öldüren Levi'ye Filistinli sivillere saldırıları nedeniyle daha önce yaptırım uygulamış, ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Levi'ye yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Lahey Grubu'nun İsrail'e karşı alınacak önlemlere ilişkin Bogota Bildirisi'ne katıldı
Yurt genelinde kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı
İzmir'de Karşıyaka Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
Etkin pişmanlık ifadesi veren Murat Kapki'den İBB'nin havuzundaki şirketlerden para istendiği iddiası

Benzer haberler

Oscar ödüllü belgesele katkı sunan Filistinli aktivisti öldüren İsrailliye yalnızca ev hapsi verildi

Oscar ödüllü belgesele katkı sunan Filistinli aktivisti öldüren İsrailliye yalnızca ev hapsi verildi

İsrail, insani yardım uçaklarındaki gazetecilerin Gazze'yi havadan görüntülemesine izin vermedi

İsrail son 6 ayda Gazze'ye giren sınırlı miktardaki yardımı yüzde 88 azalttı

Hollanda, İsrailli iki bakanı "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı

Hollanda, İsrailli iki bakanı "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı
İsrail'in alıkoyduğu Hanzala gemisi aktivistine Fas'ta coşkulu karşılama

İsrail'in alıkoyduğu Hanzala gemisi aktivistine Fas'ta coşkulu karşılama
Gazetecilerden, Filistin'de görev yapan basın mensuplarına yönelik hak ihlallerine tepki

Gazetecilerden, Filistin'de görev yapan basın mensuplarına yönelik hak ihlallerine tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet