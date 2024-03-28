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Dünya, Dünyadan Spor

Oruç yasağına karşı çıkan Diawara, milli takım kampından ayrılarak tepki gösterdi

Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması nedeniyle Mahamadou Diawara'nın kamptan ayrıldığı bildirildi.

Yunus Kaymaz  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Oruç yasağına karşı çıkan Diawara, milli takım kampından ayrılarak tepki gösterdi

İstanbul

Basına yansıyan haberlere göre, 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olimpik Lyon futbolcusu Diawara, federasyonun Ramazan ayında antrenman yapan oyuncuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesine tepki göstererek kamptan ayrıldı.

Diawara'nın kulübüne döndüğünü doğrulayan federasyon yetkilileri, bu futbolcunun yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani'yi çağırdı.

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