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Dünya

Ortodoks Yahudiler İsrail'in zorunlu askerlik politikasını protesto etti

New York'taki Ortodoks Yahudiler, İsrail ordusunun zorunlu askere alma politikalarını İsrail'in BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun önünde protesto etti.

Dildar Baykan   | 21.06.2019
Ortodoks Yahudiler İsrail'in zorunlu askerlik politikasını protesto etti

New York

Ortodoks Yahudiler İsrail'in zorunlu askerlik politikasını protesto etti

New York'taki Ortodoks Yahudiler, İsrail ordusunun zorunlu askerlik uygulamasını İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun bulunduğu bina önünde protesto etti. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )

New York'taki Ortodoks Yahudiler, İsrail ordusunun zorunlu askerlik uygulamasını protesto için gösteri düzenledi.

İsrail askerleri ve gazilerine destek veren İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları adlı kuruluşun binası önünde toplanan yaklaşık 200 Ortodoks Yahudi, İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun bulunduğu binaya yürüdü.

İsrail karşıtı slogan atan grup, İsrail ordusunun zorunlu askere alma politikalarını protesto etti.

Göstericiler ellerinde, "Yahudileri siyonist orduya almayı bırakın", "Zorunlu askerliği bitirin" yazılı dövizler taşıdı.

Protesto esnasında dağıtılan bildiride ise "Siyonizm" ve "Yahudiliğin" apayrı kavramlar olduğu vurgulanarak, "dindar Yahudi toplumu her zaman İsrail ordusuna katılmaya şiddetle karşı çıkmıştır." mesajı verildi.

İsrail'de erkekler zorunlu olarak 2 yıl 8 ay, kadınlar ise 2 yıl askerlik yapıyor.

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