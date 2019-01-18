Orta Amerikalı göçmenlerden bazıları Meksika sınırına ulaştı

BUENOS AIRES

Orta Amerika'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenlerden bazıları Meksika'ya ulaştı.

Honduras basınında yer alan haberde, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Chiapas eyaletine bağlı Suchiate kasabasına ulaşan göçmenler sığınma talebi başvurusunda bulunuyor.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) yetkilileri, geçen yıl polisle göçmenler arasında yaşanan arbedelerin tekrarlanmaması için güvenlik güçlerinin sığınmacılara karşı fiziki sınır koruma görevi yapmayacağını açıkladı.

Göçmenlerden Tulio Marcia Caballero, Milenio televizyonuna verdiği röportajda, yolculuğun oldukça zor olduğunu ve özellikle çocuklu annelerin büyük sıkıntılar çektiğini belirtti.

ABD'ye gitmeyi düşünmediğini söyleyen Caballero, daha iyi hayat şartları için Meksika'ya geldiğini söyledi.

Kaslarından hasta olan 10 yaştaki oğluyla sığınma talebinde bulunan Nolvia Enriquez de "Oğlum için buraya geldim çünkü onun hastalığının tedavisinin Honduras'ta olmadığını yalnızca ABD'de olduğunu bana söylediler." ifadesini kullandı.

Meksika hükümetinden göçmenlere yardım eli

Meksikalı yetkililer, Orta Amerikalı göçmenlerin sığınma taleplerini hızlandırıyor. Sınırda yığılma olmaması için göç idaresine bağlı çalışan sayısı artırıldı.

Ayrıca, başvurudan sonra normalde bir ay içinde gelen göçmen kimlik kartını 5 günde teslim etmeyi planlıyorlar.

INM tarafından verilen belgeyle, sığınmacılar ülkedeki hastanelerde temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve iş başvurusunda bulunabiliyor. Göçmenlere, sığınmacı olduklarını gösteren belge gelene kadar, kimliklerini gösterme karşılığında kim olduklarını gösteren bir bileklik veriliyor.

Meksika'ya giriş yapan göçmenler, Suchiate kasabasında bir sığınmacı kampında kalacak.

Guatemala Göç İdaresi, ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmen karavanıyla ülkeye bin 700 Honduraslının ve 107 El Salvador vatandaşının giriş yaptığını açıklamıştı.

