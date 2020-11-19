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Dünya

Orta Amerika ülkelerinde Iota kasırgası nedeniyle 23 kişi öldü

Orta Amerika'da etkili olan lota Kasırgası nedeniyle şimdiye kadar 23 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 19.11.2020
Orta Amerika ülkelerinde Iota kasırgası nedeniyle 23 kişi öldü

Bogota

Yerel basında çıkan habere göre, hafta sonu kasırgaya dönüşerek şiddeti 5’inci kategoriye yükselen lota; Orta Amerika ülkeleri Panama, El Salvador, Honduras, Guatemala, Kosta Rika, Nikaragua ve Panama'yı vurdu. 

Acil durum ilan edilen bölgelerde şu ana kadar Nikaragua'da 16, Honduras'ta 5, Panama'da ve El Salvador'da 1'er olmak üzere 23 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kasırganın etkili olduğu bölgelerde yollar ve köprülerin yıkılması nedeniyle çalışmalar helikopterle gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

Aşırı yağışların yol açtığı sellerde binlerce ev sular altında kalırken yollar, köprüler ve tarım alanları büyük zarar gördü.

Binlerce kişinin tahliyesine devam ediliyor

Arama kurtarma çalışmalarına ordunun da destek verdiği afet bölgelerinde binlerce kişinin tahliyesine devam ediliyor.

Orta Amerika devlet başkanlarının, ülkelerindeki yıkımlar nedeniyle 2 gün önce yaptığı yardım çağrısına Amerika Devletleri Teşkilatı (OAS), mali ve insani yardımda bulunacağını ilan ederek destek verdi.

Eta kasırgası nedeniyle kasım ayı başında 150'si Guatemala'da olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde 200 kişi yaşamını yitirmişti. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde de Eta kasırgasının yol açtığı şiddetli yağışlarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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