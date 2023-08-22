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Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi referandum sonuçlarını onayladı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesi'nin, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın seçimlerde yeniden aday olabilmesinin yolunu açan kritik önemdeki referandum sonuçlarını onayladığı bildirildi.

Gökhan Kavak  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi referandum sonuçlarını onayladı

İstanbul

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, referandumda yüzde 95,3 "evet", yüzde 4,97 "hayır" oyu çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 1,7 milyon seçmenin yüzde 57,23'ünün katıldığı ve Anayasa Mahkemesi'nin onayladığı sonuçlarla Cumhurbaşkanı Touadera'nın, seçimlerde yeniden aday olabileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanına parlamentoyu feshetme yetkisi de veren anayasa değişikliğiyle başkanlık süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 30 Temmuz'da yapılan referanduma tepki gösteren muhalifler, referandumu, Touadera'yı ömür boyu iktidarda tutmak için "tasarlanmış bir anayasal darbe" olarak gördüklerini açıklamıştı.

Ülkedeki maden yataklarının işletilmesinden Cumhurbaşkanının güvenliğine kadar birçok alanda etkin olduğu ileri sürülen Wagner güçlerinin, oylama öncesi ülkeye yoğun sevkiyat yaparak mevcut Cumhurbaşkanına destek verdiği ileri sürülmüştü.

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