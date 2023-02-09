Orta Afrika Cumhuriyeti’nde FETÖ iltisaklı okulların TMV’ye devredilmesine ilişkin mutabakat imzalandı
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı okulların (Ecoles Galaxy International) Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesine ilişkin mutabakatın iki ülke yetkililerince imzalandığı bildirildi.
Yaounde
Türkiye Maarif Vakfından yapılan açıklamada, Türk yetkililerin OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera ile gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra FETÖ okullarının TMV’ye devrini öngören anlaşmanın, OAC Milli Eğitim Bakanı Giseee Bedan ve Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ile TMV Başkanı Birol Akgün tarafından imzalandığı belirtildi.
TMV, devralınacak okulların altyapı eksiklikleri ve eğitim kadrosunu kısa sürede yenileyerek eğitim ve öğretime başlamayı hedefliyor.
Şu ana kadar TMV, 16 Afrika ülkesindeki 118 FETÖ iltisaklı okulun devrini aldı.
TMV, 26’sı Afrika’da olmak üzere 51 ülkede 500’e yakın eğitim kurumuyla hizmet veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.