Euro
9.09
Dolar
7.43
BIST 100
1,495.43
Altın
1,941.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanı seçiminin galibi Touadera oldu

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 27 Aralık 2020’de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 53,92’sini alan Touadera, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Ahmet Emin Dönmez   | 04.01.2021
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanı seçiminin galibi Touadera oldu Fotoğraf: Nacer Talel/AA

İstanbul

Orta Afrika Cumhuriyeti Ulusal Seçim Kurumundan (ANE) yapılan açıklamada, 27 Aralık’ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin galibinin, 2016’dan bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Faustin Archange Touadera olduğunu duyurdu.

Seçimlerde yaklaşık 1,8 milyon seçmen, ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanıyla 140 milletvekilini seçmek için 27 Aralık’ta sandık başına gitmişti.

Çatışmaların gölgesinde gerçekleştirilen seçimlerde, favori aday gösterilen mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera’nın yanı sıra Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi’nin adayı (MLPC) eski Başbakan Martin Ziguele, 2014-2016 geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Catherine Samba-Panza ve OAC Yenilenme Partisinin (URCA) adayı Anicet-Georges Dologuele yarışmıştı.

OAC’de 18 Aralık’ta başlayan çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ve "Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması' nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 18 Aralık’ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak Bozize’yi göstererek onu, darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui’yi ele geçirmek için harekat başlatmıştı.

CPC koalisyonu, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) hareketi, Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC), Orta Afrika Cumhuriyeti Yurtsever Hareketi (MPC), Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Yeniden Doğuşu için Halk Cephesi (FPRC) ve Hristiyan Anti-Balaka isyancı gruplarının birkaç hafta önce birleşmesiyle oluşmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Tacikistan'da 8 aydan bu yana ilk defa Kovid-19 vakası saptanmadı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Gürcistan'da da tespit edildi

Benzer haberler

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanı seçiminin galibi Touadera oldu

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanı seçiminin galibi Touadera oldu

ABD Georgia'daki ikinci tur Senato seçimlerine hazırlanıyor

Mostar'daki 'tarihi' yerel seçimin sonuçları açıklandı

Anketlerde kan kaybeden Netanyahu gözünü İsrail vatandaşı Filistinlilerin oylarına dikti

Anketlerde kan kaybeden Netanyahu gözünü İsrail vatandaşı Filistinlilerin oylarına dikti
Nijer'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Nijer'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararına itiraz reddedildi

Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararına itiraz reddedildi