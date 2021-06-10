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Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Firmin Ngrebada istifa etti

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Başbakanı Firmin Ngrebada, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'ya istifasını sundu.

Ahmet Emin Dönmez   | 10.06.2021
Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Firmin Ngrebada istifa etti

Yaounde

Ngrebada Twitter hesabında yaptığı paylaşımında, kendisinin ve kabinesinin istifasını Cumhurbaşkanı Touadera’ya sunduğunu bildirdi.

Ngrebada 2019’dan bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

Kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanı Touadera’nın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

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