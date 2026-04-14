OpenAI CEO'su Altman'ın evine saldırı düzenleyen şüpheli "cinayete teşebbüs"le suçlandı

San Francisco Bölge Savcısı Brooke Jenkins, açıklamasında, 10 Nisan'da Altman'ın California eyaletindeki evine molotofkokteyliyle saldırı düzenlediği iddia edilen Daniel Moreno-Gama adlı şüpheliye "cinayete teşebbüs" ve "kundaklama girişimi" suçlamaları yöneltildiğini bildirdi.

Şüphelinin, Altman ile Altman'ın konutunda çalışan güvenlik görevlisini öldürmeye teşebbüs ettiğini ileri süren Jenkins, söz konusu suçlamaların cezasının, 19 yıldan başlayarak müebbet hapis cezasına kadar çıkabileceğini belirtti.

Moreno-Gama hakkında hazırlanan suç duyurusunda, şüphelinin yapay zekaya karşı olup bu teknolojinin insanlık için risk oluşturduğunu düşündüğü iddiaları yer aldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinden Matt Cobo, yaptığı açıklamada, olayın anlık bir eylem olmadığını, aksine "planlı ve hedefli bir saldırı" olduğunu ifade etti.