Open Arms Direktörü Oscar Camps, Gazze'de sessiz kalan Avrupalı siyasetçileri eleştirdi

Akdeniz'de düzensiz göçmenlere yardım ve kurtarma operasyonlarıyla sıkça gündeme gelen Open Arms'ın direktörü olan Camps, Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye doğru hareketinden önce AA muhabirine değerlendirdi.

"Avrupa'daki siyasi yöneticilerimiz yetersiz kaldıklarında sivil toplum gereken karşılığı veriyor." diyen Camps, Küresel Sumud Filosu'ndaki yaklaşık 100 tekne ve 1000 kadar kişinin oluşturduğu "sivil seferberliğin de Avrupalı siyasetçilerin bu eylemsizliğine liderlik eden bir cevap olduğunu" ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımında ya da diğer saldırılarında Avrupalı siyasetçilerin iki yüzlü davranmasını eleştiren Camps, "Avrupa başsağlığı mesajları gönderiyor, bir dakikalık saygı duruşu yapıyor ama sonrasında silah satıyor ve soykırıma aktif olarak katılıyor." dedi.

İspanyol STK lideri, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sivil toplum olarak yapacağımız iki şey var. Biri yüzümüzü çevirmek, ki bu imkansız bir şey. Diğeri de filoyu desteklemektir. Open Arms olarak Gazze'de daha önceden bulunduk. İki yıl önce 400 ton gıda yardımı götürdük. Çok zorlandık ve soykırımcılar tarafından saldırıya uğradık. Aynı misyonda World Central Kitchen'dan 7 arkadaşımız öldürüldü. Şimdi bir kez daha, bu kez Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek için gidiyoruz. Çünkü karşılaşılacak riskleri biliyoruz. Lojistik, teknik ve sağlık ile ilgili onlara yardımcı olabileceğimizi biliyoruz."

"Bu soykırımı durdurmak için bir parça olsun bizim de desteğimiz olursa, biz hazırız"

Tecrübeli bir STK olduklarını, "acil bir durum olursa çözüm ulaştıracak kapasiteye sahip olduklarını" dile getiren Camps, "Filoda 70'den fazla ülkeden gelen katılımlarla 100 kadar tekne var ve denizde bunun koordinasyonu çok zor. Bu soykırımı durdurmak için bir parça olsun bizim de desteğimiz olursa, biz hazırız." dedi.

"İnsan hakları bir müze parçası değildir"

Camps ayrıca insan haklarının değerinin kaybedilmek üzere olduğunu ve buna karşı bir şeyler yapılması gerektiğini kaydetti.

"İnsan haklarını kaybediyoruz. İnsan hakları bir müze parçası değildir. Bir gün ziyaret edebileceğimiz, onunla fotoğraf çektireceğimiz bir şey değildir." diyen Camps, "İnsan hakları beyannamesi içeriğini bile okumuyoruz. İnsan hakları beyannamesini savunmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü insanlığın yaptığı en iyi şey. Hakları savunmak gerek." ifadelerini kullandı.

Dünyanın bir çok yerinde sadece insan haklarının değil uluslararası hukukun da ihlal edildiğinden şikayetçi olan Camps, "Bir konuşmasında (Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı) Ursula Von der Leyen de söyledi. İnsan hakları ve uluslararası hukuk için (artık eskidi) dedi. Kendi sınırlarımızı aşarsak geriye hiçbir şey kalmaz. Toplum olarak bize ait olanları savunmak zorundayız. Haklar herkes içindir sadece siyasetçiler için değil." şeklinde konuştu.

Küresel Sumud Filosu'na ilk kez katılan Greenpeace ve Open Arms sahip oldukları büyük gemilerle, filodaki diğer teknelere lojistik, teknik ve sağlık desteği vermeyi hedefliyor.