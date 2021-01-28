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Dünya

Okyanuslardaki köpek balığı ve vatoz popülasyonu son 50 yılda yüzde 71 azaldı

Okyanuslarda bulunan köpek balığı ve vatoz popülasyonunda son 50 yılda yüzde 71 azalma görüldüğü belirtildi.

Islam Doğru   | 28.01.2021
Okyanuslardaki köpek balığı ve vatoz popülasyonu son 50 yılda yüzde 71 azaldı

New York

Ünlü gezi ve doğa dergisi National Geographic’de yer alan makalede, aşırı avlanma nedeniyle açık denizlerdeki birçok canlı çeşidinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu vurgulandı.

Kanada Simon Fraser Üniversitesinden bilim insanları Nicholas Dulvy ve Nathan Pacoureau tarafından kaleme alınan makalede, okyanuslarda yaşayan 31 köpek balığı ve vatoz türünün incelendiği kaydedildi.

Makalede, söz konusu türlerin popülasyonunda 1970'ten bu yana yüzde 71 azalma tespit edildiğinin altı çizilerek bu canlıların mevcut hızda yok olmasının devam etmesi halinde 10 ila 20 yılda tamamen tükenebileceği uyarısı yapıldı.

1970’ten beri balıkçılığın 18 kat arttığına dikkat çekilen makalede, ekolojik dengenin korunması, türlerin geri kazanımı ve sürdürülebilir bir balıkçılık için devletlerin katı düzenlemeler yapması gerektiği çağrısında bulunuldu.

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