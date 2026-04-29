İsrail askerlerinin Ramallah kenti yakınlarında evine düzenlediği baskında öldürdükleri Abdulhalim Hammad’ın babası Ruhi Abdulhalim Hammad, "Kimlik kontrolü bile yapmadan oğluma saldırdılar ve hiçbir gerekçe olmaksızın ateş açtılar." dedi.

Oğlu İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinli baba: Hiçbir gerekçe olmaksızın ateş açtılar İsrail askerlerinin Ramallah kenti yakınlarında evine düzenlediği baskında öldürdükleri Abdulhalim Hammad’ın babası Ruhi Abdulhalim Hammad, "Kimlik kontrolü bile yapmadan oğluma saldırdılar ve hiçbir gerekçe olmaksızın ateş açtılar." dedi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında evine düzenlediği baskında ateş ederek öldürdükleri Abdulhalim Hammad’ın babası Ruhi Abdulhalim Hammad, "Kimlik kontrolü bile yapmadan oğluma saldırdılar ve hiçbir gerekçe olmaksızın ateş açtılar." dedi.

Ramallah kenti yakınlarındaki Silvan beldesine gece yarısından sonra baskın düzenleyen İsrail askerleri, Abdulhalim Hammad'ın evine girdi.

Eve baskın yapan İsrail askerleri, yakın mesafeden ateş açarak 37 yaşındaki Abdulhalim'i kasten öldürdü.

Yasın hakim olduğu Hammad ailesinin evinde Abdulhalim'in vurulduğu yerdeki kan izleri hala duruyor. Abdulhalim'in henüz 2 yaşındaki kızı ise her şeyden habersiz çevresinde yaşananlara anlam vermeye çalışıyor.

"Kimlik kontrolü bile yapmadan oğluma saldırdılar"

Oğlu öldürülen Filistinli baba Ruhi Abdulhalim Hammad, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabaha karşı saat 03.00 sularında Ramallah’ın doğusundaki Silvad beldesinde bulunan evlerine baskın düzenlediğini belirtti.

Askerlerin kapıya şiddetle saldırarak içeri girdiğini aktaran Hammad, "Kimlik kontrolü bile yapmadan oğluma saldırdılar ve hiçbir gerekçe olmaksızın ateş açtılar." diye konuştu.

Baba Hammad, evli ve 2 yaşında bir çocuğu olan oğlu Abdulhalim'in yaklaşık 1 ila 1,5 metre mesafeden açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Filistinli baba, İsrail askerlerinin diğer oğlu İslam Hammad'ı da darbettiğini, daha sonra gözaltına alarak Ofer Askeri Kampı’na götürdüklerini ve oğlunun halen tutuklu bulunduğunu dile getirdi.

"Direniş göstermedik, buna rağmen darbedildik ve alıkonulduk"

Aile fertlerinin baskın sırasında herhangi bir direniş göstermediğini vurgulayan Hammad, "Direniş göstermedik, hiçbir şey yapmadık, buna rağmen darbedildik ve alıkonulduk." diye konuştu.

Baskını "şiddetli ve ani" olarak nitelendiren Hammad, askerlerin sivil bir eve değil, silahlı bir gruba operasyon yapar gibi davrandığını söyledi.

Hayatını kaybeden oğlunun küçük çocuğuna işaret eden Hammad, "Abdulhalim şehit oldu ve bu 2 yaşındaki çocuğu yetim bıraktı." ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki Abdulhalim Ruhi Abdulhalim Hammad'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini ve naaşının alıkonulduğunu duyurdu.

Görgü tanıkları ise İsrail askerlerinin sabaha karşı mahalleye girerek evi bastığını, evden silah sesleri duyulduğunu ancak bölgede herhangi bir çatışma yaşanmadığını aktardı.

İsrail ordusu askerlerinin saldırıya uğradığını iddia etti

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Silvad beldesine düzenlenen baskın sırasında bir Filistinlinin öldürüldüğünü ve iki askerinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, askerlerin operasyon sırasında saldırıya uğradığı iddia edilerek, iki kişiden birinin öldürüldüğü, diğerinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.

Batı Şeria’da son dönemde İsrail ordusunun baskın, gözaltı ve silahlı müdahaleleri artarken, Filistin tarafı sık sık aşırı güç kullanıldığı suçlamasında bulunuyor.

Filistin verilerine göre, 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’nde başlayan saldırıların ardından Batı Şeria’da artan olaylarda 1000’den fazla Filistinli hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı ve on binlercesi gözaltına alındı.