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Dünya

NYT: ABD, Heniyye suikastı sonrası Orta Doğu'ya ilave savaş uçağı göndermeye hazırlanıyor

New York Times (NYT) gazetesi, İran ve vekillerinin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık İsrail'e saldırı düzenleme tehditlerine yanıt olarak ABD'nin Orta Doğu'ya ilave savaş uçakları göndermeye hazırlandığını belirtti.

Islam Doğru  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
NYT: ABD, Heniyye suikastı sonrası Orta Doğu'ya ilave savaş uçağı göndermeye hazırlanıyor

New York

NYT'ye konuşan bir askeri yetkili, Orta Doğu'daki Amerikan güçlerinin, savaş hazırlığını artırmak, ABD askerlerini ve müttefiklerini İran veya İran destekli milis gruplarından gelebilecek tehditlere karşı korumak için "gerekli önlemleri" aldığını söyledi.

Askeri yetkili, bölgede çatışmayı tırmandırıyormuş gibi görünmeden İsrail'i savunmaya yardımcı olmak için hangi tip uçaklardan kaç adet gönderilmesinin belirlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Orta Doğu'ya "mümkün olduğunca çabuk" şekilde ilave savaş uçağı gönderme hazırlıkları devam ederken, ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin da dahil, üst düzey yetkililerden sevkiyat için nihai onayın beklendiği kaydedildi.

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