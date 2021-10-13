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Dünya

Norveç'te düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

Norveç'in Kogsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emel Öz, Atila Altuntaş   | 13.10.2021
Norveç'te düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Hakon Mosvold Larsen - Anadolu Ajansı

Stockholm

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Kongsberg kasabasında bir market yakınında yoldan geçenlere düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.

Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek, saldırganın yakalandığını ifade etti.

Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.

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