Norveç'te düşen kar seviyesi enerji üretimini azaltırken fiyat baskısını artırabilir

İklim değişikliği nedeniyle hava olaylarındaki değişimler, enerji üretiminde dalgalanmalara yol açıyor. Özellikle güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi hava olaylarıyla yakından ilgili temiz enerji kaynakları bu durumdan yüksek oranda etkileniyor.

Norveç İklim Hizmetleri Merkezi tarafından hazırlanan "Norveç'te İklim: İklim Değişikliğine İlişkin Bilgi Tabanı ve İklim Adaptasyonu" başlıklı rapora göre ülkede yıllık maksimum kar örtüsü önemli ölçüde azaldı.

Ülkenin birçok bölgesinde 1901-1930 ile 1991-2020 dönemleri karşılaştırıldığında kayak sezonu 4 ila 7 hafta kısaldı. Projeksiyonlar, sera gazı emisyonlarının artması halinde yüzyılın sonuna kadar kar sezonunun daha fazla kısalacağını gösteriyor. Bu bağlamda yıllık maksimum kar miktarının da ülkenin neredeyse tamamında azalması bekleniyor.

Norveç'te kar yağışında meydana gelen bu azalma, enerji üretimini de yakından ilgilendiriyor. Avrupa'nın hidroelektrik rezervuar depolama kapasitesinin yarısına sahip Norveç'te hidroelektrik üretimi ve ihracatında dengeler değişiyor. Bu durum, özellikle ülkenin bazı bölgelerinde ve Norveç'ten enerji ithal eden Avrupa ülkelerinde maliyetleri artırıyor.

Kar miktarının azalması tasarrufu gündeme getirebilir

Norveç Su Kaynakları ve Enerji Müdürlüğü Enerji ve Lisanslama Bölümü'nden kıdemli mühendis Lars Eirik Eilifsen, AA muhabirine ilkbaharda eriyen karlardan elde edilen suyun genellikle yıl boyunca ve gelecek kış döneminde kullanıldığını söyledi.

Kar miktarı az olduğunda ilkbaharda eriyen karlardan gelen su miktarının da düşük olduğuna işaret eden Eilifsen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum, hidroelektrik üreticilerinin su tasarrufu yapmasına yol açabilir. Bu da üretimi azaltabilir ve komşu pazarlarla fiyat yakınlaşmasına neden olabilir. Bunun nedeni, hidroelektrik üretiminin alternatifi olarak genellikle komşu ülkelerden elektrik ithalatının tercih edilmesidir. Norveç enerji sistemi, 87 teravatsaat depolama kapasitesi ve ülke genelinde coğrafi olarak dağılmış 1100'den fazla rezervuarıyla hidrolojik dengesizlikteki değişimleri yönetmek için iyi bir donanıma sahiptir. Norveç'teki hidroelektrik rezervuarlarının birçoğu, yıllık ve mevsimsel su girişlerindeki değişimleri de karşılayacak şekilde inşa edilmiştir."

Eilifsen, üreticilerin, rezervuar ve kar seviyeleri ile beklenen su girişine bağlı olarak üretimlerini sürekli ayarladıklarına dikkati çekerek, Norveç enerji arzının yalnızca hidroelektrikle belirlenmediğini kabul etmenin ve bu noktada komşu ülkelerden ithalat kapasitesinin de arz güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.

Norveç'ten ihracattaki değişimlerin elektrik fiyatlarını nasıl etkileyeceğini öngörmenin zor olduğuna işaret eden Eilifsen, "Diğer tüm faktörler eşit kaldığında, Norveç'ten yapılan ihracatın azalması, Avrupa'da fiyatların yükselmesine katkıda bulunabilir fakat elektrik fiyatları birçok başka faktörden de etkilenir. Örneğin, elektrik talebi, gaz fiyatları, yenilenebilir enerjinin payı ve siyasi koşullar gibi faktörlerin hepsi fiyatları etkileyebilir." diye konuştu.

"Norveç’te kar rezervuarındaki tahmini açık, en az son 20 yılın en düşük seviyelerinden biridir"

Norveç Su Kaynakları ve Enerji Müdürlüğü Hidroloji Bölümü'nden araştırmacı Tuomo Saloranta da kar miktarındaki azalmanın enerji üretimindeki etkisini değerlendirdi.

Son yıllarda deniz seviyesinin 1000 metre altındaki düz arazilerde mevsimlik maksimum kar miktarında azalma olduğunu belirten Saloranta, "Ancak dağlardaki kar miktarlarında artış gözlemlenmiştir çünkü orada hava halen yeterince soğuk olduğundan yağışın büyük kısmı kar olarak düşmektedir. Norveç’te kar rezervuarındaki tahmini açık, en az son 20 yılın en düşük seviyelerinden biridir. Bu, normal duruma kıyasla 20 teravatsaatlik bir enerji üretim açığına eş değerdir." dedi.