Norveçli doktor, İsrail'in Gazze'deki meslektaşını ve ailesini "vahşice katlettiğini" ifade etti
Norveçli Profesör Doktor Mads Gilbert, İsrail'in saldırılarının hedefindeki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesinin acil servis müdürü Dr. Hani Al-Haitham, eşi Dr. Sameera Ghifari ve beş çocuğunun "vahşice katledildiğini" kaydetti.
Ankara
Gilbert, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden meslektaşı için taziyede bulundu.
Gazze'deki Şifa Hastanesinde 16 yıl çalışan Gilbert, "Dün yakın dostum ve sevgili meslektaşım Şifa acil servisin başındaki Dr. Hani Al-Haitham, sevgili eşi Dr. Sameera Ghifari ve beş çocuğu Shireen, Tia, Sameer, Wafa ve Sara ile birlikte İsrail tarafından vahşice katledildi." ifadesini kullandı.
Yesterday, my good friend and dear colleague, Dr. Hani Al-Haitham, head of Shifa emergency department, was brutally murdered by Israel, along with his beloved wife, Dr. Sameera Ghifari and their five children Shireen, Tia, Sameer, Wafa & Sara. In cold blood, coward Israeli… pic.twitter.com/wqqzRUK1VV— Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) December 18, 2023
Gilbert, İsrail askerlerinin acımasızca 7 silahsız sivili öldürdüğünü ve bunun tüm insanlığa yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, "Şifa'yı, Gazze'yi, Filistin'i yeniden inşa edeceğiz." vurgusu yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.