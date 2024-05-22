Norveç ve İrlanda Filistin'i tanıyacağını duyurdu
Norveç hükümeti Filistin'i BMGK kararlarına uygun şekilde tanıyacağını, İrlanda Başbakanı Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.
Ankara
Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde tanıyacağını duyurdu.
Norveç’in ardından, İrlanda Başbakanı Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.
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