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Dünya

Norveç ve İrlanda Filistin'i tanıyacağını duyurdu

Norveç hükümeti Filistin'i BMGK kararlarına uygun şekilde tanıyacağını, İrlanda Başbakanı Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Norveç ve İrlanda Filistin'i tanıyacağını duyurdu

Ankara

Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde tanıyacağını duyurdu.

Norveç’in ardından, İrlanda Başbakanı Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

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