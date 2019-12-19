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Dünya

Norveç istihbaratı PST, camilere terör saldırısı endişesi taşıyor

PST, Norveç'te aşırı sağcıların terör saldırısı ihtimalinin sürdüğünü, saldırının hedefinde camiler ve Yahudi merkezleri bulunduğunu bildirdi.

Atila Altuntaş   | 19.12.2019
Norveç istihbaratı PST, camilere terör saldırısı endişesi taşıyor

Stockholm

Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST), 2020'de aşırı sağcıların Müslüman ya da Yahudi merkezine saldırma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

PST'den yapılan yazılı açıklamada, Norveç'te aşırı sağcıların terör saldırısı yapma ihtimalinin sürdüğü, gelecek yıl terör saldırılarına karşı güvenlik önlemlerinin artırılacağı bildirildi.

Ülkede aşırı sağcı terörü destekleyen kişilerin arttığına dikkati çekilen açıklamada, Batılı olmayan göçmenler için cami ve diğer toplanma yerlerine terörist saldırı düzenlemenin mümkün olabileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muhtemelen bir terör saldırısında cami, sinagog veya Batılı olmayan göçmenlerin bir araya geldiği dernek lokalleri hedefleniyor. Böyle bir terör eyleminin amacı mümkün olduğunca çok kişiyi öldürmek ve zarar vermektir. Sağcı terörist eylemler Norveç makamlarına da yönlendirilebilir. Norveç'in yaşam biçimi ve kültürünü yok ettiği ve göçü kolaylaştırdığı düşünülen politikacılar hedef alınılabilir.''

Açıklamada, DEAŞ gibi terör örgütlerinin de ülkede terör saldırısı yapma ihtimalinin bulunduğu hatırlatıldı.

Norveç'in Barum kentinde 10 Ağustos'ta aşırı sağcı 21 yaşındaki Philip Manshaus, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış, şüpheli terör saldırısından dolayı tutuklanmıştı.

Ülkede göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand kentinde ise 16 Kasım'da aşırı sağcı Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun grubunun lideri Lars Thorsen, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunmuştu.

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