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Dünya

Norveç, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin veto edilmesini üzüntüyle karşıladı

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Norveç, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin veto edilmesini üzüntüyle karşıladı

Oslo

Eide, 15 üyeli BMGK'de Cezayir tarafından Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylamaya sunulması ve daimi üye ABD'nin "hayır" oyu ile reddedilmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Tasarının veto edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını kaydeden Eide, Norveç'in Filistin'in BM'ye tam üyeliğini desteklediğini belirtti.

Eide, "Norveç, Filistin'in devlet olma hakkının sadık bir destekçisidir. İki devlet çözüm, Filistin ve İsrail arasında kalıcı barışın tek yolu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarı, 12 "evet" ve 2 "çekimser" oy almıştı.

İngiltere ve İsviçre "çekimser" kalırken, Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu vermişti.

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