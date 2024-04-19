Norveç, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin veto edilmesini üzüntüyle karşıladı
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını bildirdi.
Oslo
Eide, 15 üyeli BMGK'de Cezayir tarafından Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylamaya sunulması ve daimi üye ABD'nin "hayır" oyu ile reddedilmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
- ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliği talep edilen karar tasarısını veto etti
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Tasarının veto edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını kaydeden Eide, Norveç'in Filistin'in BM'ye tam üyeliğini desteklediğini belirtti.
Eide, "Norveç, Filistin'in devlet olma hakkının sadık bir destekçisidir. İki devlet çözüm, Filistin ve İsrail arasında kalıcı barışın tek yolu." ifadelerini kullandı.
ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarı, 12 "evet" ve 2 "çekimser" oy almıştı.
İngiltere ve İsviçre "çekimser" kalırken, Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.