Dünya

Nobel Barış Ödüllü Machado, Gazze'ye saldırılardaki "kesin kararlarından" dolayı Netanyahu'yu tebrik etti

Nobel Barış Ödülü verilen Venezuelalı muhalif siyasetçi Machado, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'in 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze saldırıları sırasında aldığı "kesin kararlardan" dolayı tebrik etti.

Faruk Hanedar  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Nobel Barış Ödüllü Machado, Gazze'ye saldırılardaki "kesin kararlarından" dolayı Netanyahu'yu tebrik etti

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, "2025 Nobel Barış Ödülü" sahibi Maria Corina Machado, İsrail'in savaş sırasındaki "başarılarını" takdir ettiğini söyledi.

Netanyahu'yu arayarak "savaş sırasında aldığı kararları, attığı adımları ve İsrail'in başarılarını" takdir ettiğini söyleyen Machado, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Machado, İsrail'in "İran eksenine" yönelik saldırılarını da överken bunun sadece İsrail'e değil, aynı zamanda Venezuela'ya da tehdit olduğunu iddia etti.

Netanyahu'nun ise Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasından dolayı Machado'yu tebrik ettiği belirtildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, "2025 Nobel Barış Ödülü" sahibi Machado'nun telefonla arayarak hem Gazze, hem İran'a saldırıları nedeniyle tebrik ettiği, Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten itibaren düzenlediği saldırılarda 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 170 binden fazlası yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
