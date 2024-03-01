Dolar
31.38
Euro
34.01
Altın
2,085.64
ETH/USDT
3,420.40
BTC/USDT
61,988.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sakarya Akyazı Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Dünya

Nikaragua, Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı

Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı.

Selman Aksünger  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Nikaragua, Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Genel olarak hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarında gerileme söz konusu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti
'Göçün gerçek nedenlerine inmeliyiz ve göçe yol açan temel sebepleri ele almalıyız'
'Bosna Hersek'in AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması konusunda iyimserim'
Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin Gazze’de işlediği suçlardan ötürü adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz

Benzer haberler

Nikaragua, Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı

Nikaragua, Almanya aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açtı

İngiltere'deki araştırmada, İsrail'in UAD'ye sunduğu görsel kanıtları çarpıttığı tespit edildi

İsrail'in hava saldırısında ölen Lübnanlı çift, son yolculuğuna uğurlandı

İsrail medyasına göre, İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var

İsrail medyasına göre, İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
AP milletvekillerinden Mısır'a Gazze'ye insani yardımların erişimini kolaylaştırma çağrısı

AP milletvekillerinden Mısır'a Gazze'ye insani yardımların erişimini kolaylaştırma çağrısı
İsrail’in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinliler için açlık füzelerden daha ölümcül

İsrail’in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinliler için açlık füzelerden daha ölümcül
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet