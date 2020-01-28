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Dünya

Nijerya'nın Lagos kentinde motosiklet yasaklandı

Nijerya'nın eski başkenti Lagos'ta motosiklet kullanımına yasak getirildi.

Adam Abu-bashal   | 28.01.2020
Nijerya'nın Lagos kentinde motosiklet yasaklandı

Abuja

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti Lagos'ta artan kazalar ve suç olayları nedeniyle motosiklet kullanımına yasak getirildi.

Lagos eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede kolay taşıma aracı olarak kullanılan ve "Keke" olarak isimlendirilen motosikletlerin, şehrin Ikeja, Lagos Mainland, Lagos Island, Apapa, Surulere ve Eti Osa bölgelerinde kullanılmasının şubattan itibaren yasaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, şehirde 2016-2019'da çok fazla yaşanan trafik kazalarını engellemek için böyle bir karar alındığı kaydedildi.

Silahlı çetelerin motosiklet kullandığı ülkenin farklı bölgelerinde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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