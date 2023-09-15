Nijerya'nın Kano eyaletinde "temiz su" için kilometrelerce yürümek gerekiyor
Nijerya'nın Kano eyaletinde temiz su temin etmekte zorlanan bölge sakinleri, su ihtiyaçlarını bölgedeki gölet ve nehirlerdeki çamurlu sularla karşılıyor.
Abuja
Nijerya'da 70 milyonu aşkın kişi temiz suya erişemiyor fakat maddi durumu iyi olanlar ödemesini yaparak seyyar su satıcılarından temiz su temin ediyor.
Kano eyaletine bağlı Gezawa bölgesindeki halk ise suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yürüyor.
Bölge sakinleri çeşitli kaplarla getirdikleri çamurlu suyu arıtıp içilebilir hale getirmek için "şap taşı" olarak da bilinen alum taşı kullanıyor.
Temizlenen suları kaynattıktan sonra, soğutmak için testilere dolduran halk, içme suyunu böylece temin etmiş oluyor.
Günlük su ihtiyacını göletlerden karşılayan Alhaji İsa Yau, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kano eyaletindeki şehir ve köylerde yıllardır su sıkıntısı olduğunu belirtti.
"Göletlerde su toplamak zorundayız"
Yau, bölgelerinde başka su kaynağı olmadığını için hayvanların susuzluklarını giderdiği göletlerdeki suyu tüketmek zorunda kaldıklarını ifade etti.
Ekonomik sıkıntılardan dolayı seyyar su satıcılarından alım yapamayan Yau, "Seyyar su satıcıları, 25 litre suyu 70 nairaya (2,53 TL) satıyorlar, buna gücümüz yetmez. O nedenle göletlerden su almaya mecburuz." dedi.
Özellikle çocuklar ve kadınların, her gün göletlerden su taşıdıklarını belirten Yau, "Eve getirilen su temiz değil. Bu suları alum taşı ile arıtıp, sonra kaynatıyoruz ve böylece suyla bulaşma ihtimali olan salgın hastalıklardan kısmen korunmuş oluyoruz." diye konuştu.
Yıllardır hükümet tarafından su tesisi kurulacağının vadedildiğini ancak şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadığını belirten Yau, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
Nijerya'da 70 milyon kişi temel ihtiyaç olan içme suyu hizmetine erişemiyor
Dünya Bankası tarafından yayınlanan rapora göre, 213 milyonluk nüfusa sahip Nijerya'da 2021 yılında 70 milyon kişi temel ihtiyaç olan içme suyu hizmetlerine erişemiyor.
Rapora göre, mahalle ve evlerde çeşme suyuna erişim 1990'da yüzde 36 iken 2021'de bu oran yüzde 11'e kadar düştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.