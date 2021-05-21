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Dünya

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

Adam Abu-bashal   | 21.05.2021
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

Abuja

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