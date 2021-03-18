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Dünya

Nijeryalı Müslümanlar, okullarda başörtüsü serbestliği kararı nedeniyle çıkan şiddet olaylarına tepki gösterdi

Nijeryalı Müslüman Hakları Örgütü Başkanı Akintola, Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına serbestlik getiren kararın ardından Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında çıkan çatışmanın talihsiz bir durum olduğunu söyledi.

Adam Abu-bashal   | 18.03.2021
Nijeryalı Müslümanlar, okullarda başörtüsü serbestliği kararı nedeniyle çıkan şiddet olaylarına tepki gösterdi Fotoğraf: Gökhan Kavak/AA

Abuja

Nijeryalı Müslüman Hakları Örgütü (MURIC) Başkanı Ishak Akintola, Kwara eyaletinde Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına serbestlik getiren kararın ardından Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında çıkan çatışmaya ilişkin, "Nijerya Hristiyanlar Birliğinin geçmişten ders almaması talihsiz bir durumdur." dedi.

Akintola, eyaletin başkenti İlorin'deki okullarda Müslüman öğrencilerin başörtüsü kullandığı gerekçesiyle kapatılan 10 devlet okulunun yeniden açılmasının ardından Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında çıkan çatışmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Eyaletteki Hristiyan liderlerin mahkemenin konuyla ilgili verdiği karara neden uymadığını merak ettiğini söyleyen Akintola, "Nijerya Hristiyanlar Birliğinin geçmişten ders almaması talihsiz bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Akintola, eyalette yaşanan şiddet olaylarının sorumluluğunun Nijerya Hristiyanlar Birliğinde olduğunu kaydederek hükümetin başörtüsü serbestliğini getirmesinin ardından Hristiyanların buna karşı çıkmasının manasız olduğunu vurguladı.

Kano Alhlu-Sunna Wal-Jama'a liderlerinden Ustaz Ali Yunus da AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalette başörtüsü tartışmaları nedeniyle iki grup arasında yaşanan şiddet olaylarını kınadı.

Ülkede herkesin inanç özgürlüğe sahip olduğunu hatırlatan Yunus, "Hükümetin verdiği karara herkes uymak zorunda. Bu yüzden eyaletin güvenliği ve barışı için Hristiyanlar hükümetin kararına uymalı." dedi.

Öte yandan, eyalet hükümetinin Müslüman ve Hristiyan dini liderleriyle görüşmeleri devam ediyor.

Eyaletteki okullarda başörtüsü serbestliği

Hükümet, Kwara eyaletinde uzun süredir gündemde olan okullarda başörtüsü sorununa son vermek için tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına 26 Şubat'ta serbestlik getirmişti.

Kararı Müslümanlar memnuniyetle karşılarken Hristiyanlar karşı çıkmıştı.

Kwara eyaletinde 10 devlet okulu, 8 Mart'ta, Müslüman ve Hristiyan dini liderlerinin, kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine geçici olarak kapatılmıştı.

Eyalet hükümetinin kararıyla dün yeniden açılan okulların birinde Müslüman kız öğrencinin okula girişinin engellenmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan çatışmada 5 kişi yaralanmıştı.

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