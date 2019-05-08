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Dünya

Nijerya'daki Boko Haram saldırıları 1 milyon çocuğu ailelerinden ayırdı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Boko Haram saldırılarının, 1 milyondan fazla çocuğu ailelerinden ayırdığını belirtti.

Adam Abu Bashal   | 08.05.2019
Nijerya'daki Boko Haram saldırıları 1 milyon çocuğu ailelerinden ayırdı

Abuja

Buhari, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Garces ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

Devlet Başkanı Buhari, burada yaptığı açıklamada, "Boko Haram saldırıları nedeniyle ülkede 1 milyondan fazla çocuk ne ailelerini ne de nereden geldiklerini biliyor." dedi.

Buhari, örgütün bölgede düzenlediği saldırıların yol açtığı insani krizlerin üstesinden gelebilmek için uluslararası yardım gerektiğini söyledi.

Çad Gölü'nün kurumasından etkilenen 30 milyon kişinin yarısının Nijerya'ya sığındığını ve gölün canlandırılması için küresel destek arayışında olduklarını kaydeden Buhari, "Köprüler, okullar, hastaneler, kiliseler, camiler ve diğer binalar yıkıldı. Bunların hepsi yeniden inşa edilecek ve her türlü uluslararası yardım memnuniyetle karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Buhari, ülkedeki yerinden edilmiş kişilerin durumunun ise acıklı olduğunu dile getirdi.

BM Genel Kurulu Başkanı Garces ise Nijerya'nın BM'nin büyük destekçisi olduğunu aktararak iklim değişikliğinin Çad Gölü üzerindeki "rahatsız edici etkilerinin" azaltılması için küresel desteğin artırılması sözü verdi.

Garces ayrıca Nijerya'nın barışı koruma operasyonu ve insan haklarını korumada oynağı rolden övgüyle bahsetti.

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