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Dünya

Nijerya'da pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda en az 30 kişi öldü

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 18.10.2021
Nijerya'da pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda en az 30 kişi öldü

Abuja

Sokoto Eyalet Hükümeti Sözcüsü Muhammad Bello, yaptığı açıklamada, kimliğini henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Goronyo bölgesindeki pazar yerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Bello, "Saldırıda ölü sayısından emin değiliz ama en az 30 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Bello, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da, 10 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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