Dolar
18.62
Euro
19.29
Altın
1,762.96
ETH/USDT
1,215.00
BTC/USDT
16,756.00
BIST 100
4,507.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirildi. -VTR
logo
Dünya

Nijerya'da nüfusun yüzde 63'ü yoksulluk içinde yaşıyor

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'da, nüfusun yüzde 63'ünün yoksulluk içinde yaşadığı bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 18.11.2022
Nijerya'da nüfusun yüzde 63'ü yoksulluk içinde yaşıyor

Abuja

Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı "Nijerya Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi" raporunda, ülkede yoksulluğun arttığı belirtildi.

Nijerya'da 133 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı kaydedilen raporda, bunun, ülke nüfusunun yüzde 63'ünü tekabül ettiği ifade edildi.

Raporda, nüfusun yarısından fazlasının yemek yaparken temiz enerji yerine gübre, odun veya kömür kullandığı belirtilerek, sanitasyon, sağlık hizmetlerine erişim, gıda güvenliği ve konutta yüksek yoksunlukların görüldüğü vurgulandı.

Ülkede terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin etkin olduğu kuzey bölgesinde daha fazla yoksulluğun görüldüğüne dikkat çekildi.

Afrika kıtasının zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'da, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlar ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gara bölgesinde PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin etkisiz hale getirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin tutuklanan şüphelilerden 6'sının ifadeleri ortaya çıktı

Benzer haberler

Nijerya'da nüfusun yüzde 63'ü yoksulluk içinde yaşıyor

Nijerya'da nüfusun yüzde 63'ü yoksulluk içinde yaşıyor

Fransa'da yoksulluk giderek artırıyor

Türkiye mezunu Nijeryalı Asma'u, ülkesindeki genç kızlara kodlama eğitimi veriyor

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 11 kişi öldü

Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 11 kişi öldü
AB'den kolera ile mücadele eden Nijerya'ya 500 bin avro destek

AB'den kolera ile mücadele eden Nijerya'ya 500 bin avro destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet