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Dünya

Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 479'a yükseldi

Adam Abu-bashal   | 28.07.2021
Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 479'a yükseldi

Abuja

Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, 479 oldu.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezine (NCDC) göre, ocaktan bu yana ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra Benue, Delta, Zamfara ve Gombe dahil 15 eyalette kolera salgını yayıldı.

Ülkede ocaktan 11 Temmuz'a kadar 19 bin 305 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 479 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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