Nijerya'da güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdü
Nijerya'da güvenlik güçlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdüğü bildirildi.
Abuja
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Nijerya'da güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdüğü bildirildi.
İnsan Hakları Ulusal Komisyonu (NHRC) tarafından yayımlanan raporda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülkenin bazı eyaletlerine uygulanan sokağa çıkma yasağının uygulanması çerçevesinde güvenlik güçlerinin son 2 haftada 18 kişiyi öldürdüğü belirtildi.
Raporda, güvenlik güçlerinin Kaduna eyaletinde 12, Abia eyaletinde 2, Delta, Niger, Ebonyi ve Katsina eyaletlerinde ise birer kişiyi öldürdüğü kaydedildi.
Güvenlik güçlerinin yasağı uymayan 33 kişiye de işkence yaptığı ve olaylarda çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Ülkede şimdiye kadar 373 Kovid-19 vakası görülürken 11 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.