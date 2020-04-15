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Dünya, Koronavirüs

Nijerya'da güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdü

Nijerya'da güvenlik güçlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdüğü bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 15.04.2020
Nijerya'da güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdü

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Nijerya'da güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağına uymayan 18 sivili öldürdüğü bildirildi.

İnsan Hakları Ulusal Komisyonu (NHRC) tarafından yayımlanan raporda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülkenin bazı eyaletlerine uygulanan sokağa çıkma yasağının uygulanması çerçevesinde güvenlik güçlerinin son 2 haftada 18 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Raporda, güvenlik güçlerinin Kaduna eyaletinde 12, Abia eyaletinde 2, Delta, Niger, Ebonyi ve Katsina eyaletlerinde ise birer kişiyi öldürdüğü kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin yasağı uymayan 33 kişiye de işkence yaptığı ve olaylarda çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ülkede şimdiye kadar 373 Kovid-19 vakası görülürken 11 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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