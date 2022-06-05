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Dünya

Nijerya'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 50 kişi öldü

Nijerya'nın güneybatısında yer alan Ondo eyaletindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 05.06.2022
Nijerya'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 50 kişi öldü

Abuja

Adını vermek istemeyen bir doktor, basına yaptığı açıklamada, Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki bir kiliseye düzenlenen saldırının ardından en az 50 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Doktor, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını da aktardı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak "Ne olursa olsun bu ülke asla kötülere ve hainlere boyun eğmeyecek ve karanlık asla aydınlığa galip gelemeyecek." ifadesini kullandı.

Ondo Eyaleti Valisi Rotimi Akeredolu, olayı masum insanlara yönelik "aşağılık ve şeytani bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Akeredolu, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimlikleri belirlenmeye çalışılan silahlı kişiler, Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesine, ibadet sırasında saldırı düzenledi.

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